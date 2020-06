Mit 72 für den Ruhestand viel zu jung

"Die Menschen", sagt Tauber, seien ihm ein besonderes Anliegen. Er suche das Gespräch, den Kontakt: "Von Mensch zu Mensch redet es sich einfacher, als von Bürger zum Amt." Daneben ist es ihm ein Anliegen die ältere Generation zu motivieren und zu mehr Engagement zu fördern.

Gern redet Tauber von seinen Zeiten als Landesrat und von den Kontakten, die sich der geschickte Netzwerker aufgebaut hat. In seinem kleinen Weinkeller habe man sich getroffen, wichtige Entscheidungen gefällt und mit Handschlag gesiegelt. Eine gewisse Sehnsucht nach diesen Zeiten ist unverkennbar.

Auch wenn damals oft heftig gestritten wurde. Tauber: "Das war eine positive Streitkultur. Da ging es um die Sache. Diese Diskussionen vermisse ich heute in meiner Partei."

Kunst: Die Dorfgalerie wird heuer zehn Jahre alt

Nach seinem Abschied von der Landespolitik setzte sich Josef Tauber verstärkt für die regionale Kunst ein. Im Rahmen des Forums Widder wurde vor zehn Jahren die Großpetersdorf-Dorfgalerie auf der Hauptstraße ins Leben gerufen.

Damit gelang es in Großpetersdorf Künstlern aus der Gemeinde und der Region, aber auch aus anderen Bundesländern sowie aus Ungarn ein Forum zu geben, wo sie ihre Werke präsentieren konnten.

Einer der Höhepunkte war eine sehr erfolgreiche Ausstellung in Luxemburg. Mittlerweile hat man auch Kontakte mit Gemeinden in Italien und Kroatien aufgenommen. "Im Jubiläumsjahr planen wir sechs Ausstellungen, dabei sollen die Arbeiten aller 84 Künstler, die in den letzten zehn Jahren in der Galerie präsent waren, gezeigt werden", kündigt Josef Tauber das ehrgeizige Programm für das Jahr 2012 an. Zur Zeit laufen die aufwendigen Vorbereitungsarbeiten.