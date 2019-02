Millionen für das Wohlbefinden

Im Burgenland tut sich in puncto Gesundheit so einiges. Während das Land die Leistungsspektren der vier Krages-Häuser und des Spitals der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt modernisieren und neu ausrichten will, gibt es auch außerhalb des öffentlichen Bereiches Investitionen in Gesundheitseinrichtungen.

Aktuelles Beispiel ist etwa das Gogers in Neudauberg (Bezirk Güssing). Hatte es sich einst als eines der ersten ökologischen Designhotels einen Namen gemacht, soll das Haus künftig ein anderes Klientel ansprechen. Das Gebäude soll von der SeneCura-Gruppe zum Hotel für seelische Gesundheit umgebaut werden. „Eine Verwendung als Gesundheitshotel unter der Marke OptimaMed ist geplant“, sagt Katrin Gastgeb, Sprecherin von SeneCura und OptimaMed.

Derzeit arbeitet eine Projektgruppe am Konzept. Ein Umbau ist ab 2019/2020 geplant, die Eröffnung soll 2020 bzw. 2021 erfolgen. Der Küchenbetrieb für benachbarte SeneCura Pflegeeinrichtungen bleibt bestehen.