Miliz rückt für Grenzeinsatz ein

Für die zweite Jägerkompanie des Jägerbataillons Burgenland wurde die Mobilmachung angeordnet. Die 202 Milizsoldaten sind Teil der insgesamt 3.000 Personen, die wegen der Corona-Pandemie einrücken müssen. Sie müssen ihr ziviles Leben am 4. Mai zurücklassen und in die Kaserne einrücken. „Es kommt erstmals zu einer Teilmobilmachung des Milizheers, die Kompanie wird ihre Einsatzbereitschaft bis 18. Mai in der Kaserne Güssing herstellen“, sagt Oberst Thomas Erkinger, Kommandant des Jägerbataillons 19 in Güssing.

Hauptmann Patrick Gillar ist schon mit den Vorbereitungen für die Mobilmachung beschäftigt. Er ist der Kommandant der zweiten Jägerkompanie. Eigentlich ist Gillar Bauingenieur und lebt südlich von Graz mit seiner Lebensgefährtin und vier Kindern. „Beruflich ist es möglich, dass ich in den Einsatz gehe“, sagt Gillar. Die schwierigere Aufgabe sieht er bei seiner Frau, die sich jetzt allein um die Kinder kümmern muss. „Aber es ist nicht mein erster Einsatz, ich war schon an der Grenze und auch im Kosovo“, sagt Gillar. Unterstützung bekommt seine Frau vom Rest der Familie. „Sie hat Verständnis“, sagt der Familienvater, der bald fast 200 Soldaten kommandieren muss.