Mihalits: "Vorwürfe sind ohne Substanz"

Ich habe überhaupt nie Überstunden-Abrechnungen gelegt", weist der von der Unternehmensberatung Arthur Hunt für den Posten des Landesrechnungshofdirektors erstgereihte Andreas Mihalits Vorwürfe der Grünen empört zurück. Die politische Auseinandersetzung rund um die Neubesetzung des wichtigsten politischen Kontroll-Postens im Land per 1. August hatte am Wochenende eine neue Eskalationsstufe erreicht.

Wie der KURIER berichtete, hatte Grün-Mandatar Michel Reimon angekündigt, mit Unterstützung der anderen Oppositionsparteien FPÖ und Liste Burgenland am Montag just einen Prüfauftrag an den Landesrechnungshof zu richten. Im Zentrum stehen angebliche Ungereimtheiten bei der Überstundenabrechnung im Beteiligungsmanagement des Landes, dessen Leiter Mihalits vor seinem Wechsel in den Bundesrechnungshof am 1. Oktober 2011 war. Auch Mihalits soll unter die Lupe genommen werden. "Ich will wissen, ob 800 Überstunden falsch abgerechnet wurden", hatte Reimon präzisiert.