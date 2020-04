Michael Meixner und Martin Pusterhofer schaffen Lebensraum

Sein Partner Meixner führt einen landwirtschaftlichen Betrieb in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See). Bei der täglichen Arbeit sieht Meixner, dass immer weniger Tiere auf den Feldern unterwegs sind. „Das Artensterben ist ein Problem, es gibt auch einen großen Insektenschwund“, hat Pusterhofer beobachtet.

Der Hauptgrund für das Verschwinden von immer mehr Arten – seien es Rebhühner oder Insekten – ist der Mangel an geeignetem Lebensraum. „Deshalb ist unser Plan, Felder aus der Produktion herauszunehmen, Blühmischungen anzupflanzen und sie der Natur zu überlassen“, erklären die beiden.