Messerstecherei sprengte Drogenring

Eine Messerstecherei in einem Bordell in Wörterberg brachte Drogenermittler auf die Spur eines Dealernetzwerkes. Nun wurde die Tätergruppe zerschlagen. Sie soll Drogen im Wert von mehr als zwei Millionen Euro nach Österreich geschmuggelt und verkauft haben. „Diese Linie ist nun absolut zerstört worden“, sagte ein Ermittler von der Landeskriminalamt-Außenstelle Oberwart im KURIER-Gespräch. 15 Monate dauerten die Ermittlungen, von der Messerstecherei im Juni 2010 bis in den Herbst 2011. Beteiligt waren die Suchtgiftgruppe Oberwart, die ungarischen Behörden und das Landeskriminalamt.