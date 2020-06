Mercedes-Teile um 100.000 Euro weg

Zimperlich sind sie nicht mit den Autos umgegangen, aber sie wissen was sie tun", erklärt ein Ermittler des Landeskriminalamtes Burgenland im KURIER-Gespräch. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde das Autohaus Wiesenthal in Oberpullendorf Opfer von Dieben.

Sieben Mercedes-Benz wurden kurzerhand ausgeschlachtet und die wertvollen Komponenten mitgenommen. "Wir rechnen mit rund 100.000 Euro Schaden", erklärt Wiesenthal-Geschäftsführer Franz Erhardt. CLS, SLK und andere "Premiumfahrzeuge" auf dem Vorplatz wurden von den Tätern ausgesucht, den Gebrauchtwagenplatz haben sie gemieden. Auch ins Gebäude sind sie nicht eingedrungen.