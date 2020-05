Melinda Esterházy beigesetzt: "Sie war eine Superfrau"

Melinda Esterházy wurde am 24. Mai 1920 als Melinda Ottrubay in eine bürgerliche Familie in Budapest hineingeboren. Tänzerisches Talent machte sich früh bemerkbar. Mit acht Jahren begann sie ihre Ausbildung an der Budapester Oper und schaffte es bis zur Primaballerina.

Fürst Paul Esterházy schickte der schönen Tänzerin nach einer Aufführung Blumen. Damit begann eine Liebesgeschichte, die durch welthistorische Ereignisse an Dramatik nichts zu wünschen übrig ließ. 1946 heiratete Melinda Ottrubay ihren Fürsten, der damals ein armer Mann war, denn in Ungarn war er enteignet worden.

Das Glück der beiden dauerte nicht lange. 1948 wurde Esterházy verhaftet, es folgten acht Jahre Kerker. Melinda verbrachte zu ihrer Sicherheit einige Zeit in einer Nervenheilanstalt. 1956 kam Paul Esterházy frei. Das Paar zog nach Zürich, von wo aus Güter und Immobilien verwaltet werden.

Nach dem Tod ihres Mannes 1989 übersiedelte Melinda nach Eisenstadt. Als Alleinerbin – die Ehe ist kinderlos geblieben – krempelte sie Besitz und Vermögen (geschätzte 1,2 Milliarden Euro) komplett um. Sie gründete mehrere Stiftungen, die von ihrem Neffen Stephan Ottrubay verwaltet werden.

In ihren letzten Lebensjahren lebte Melinda Esterházy sehr zurückgezogen. Am 27. August starb sie 94-jährig in Eisenstadt.