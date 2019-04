"Mein Kampf mit Hitler": Buch rechnet mit Nazi-Zeit ab

Felix Wachter wurde 1923 in Deutsch Schützen im Bezirk Oberwart geboren. Sein eigentlicher Berufswunsch war Missionar, das wurde ihm aber durch den Krieg verwehrt. In seinen Aufzeichnungen schreibt er darüber, wie die Menschen den Anschluss im Jahr 1938 erlebt haben und was sie während des Krieges in der Heimat und an der Front erleben mussten.

Ergänzt mit Abbildungen von Michael Wachter, lässt Felix als begnadeter Erzähler das Leben im Südburgenland und im Kriegseinsatz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wiedererstehen.

„Seine Aufzeichnungen geben nicht nur Auskunft über sein Leben, sondern vor allem sind sie Dokumente eines Zeitzeugen über das Entstehen und die Ausbreitung des Nationalsozialismus an der Basis. Sein Beispiel möge viele Menschen in ihrer Haltung zu christlichen, sozialen und gesellschaftlichen Werten ermutigen und stärken“, sagt Paul Iby, emeritierter Bischof von Eisenstadt.