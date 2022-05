Mehrere Verkehrsunfälle im Burgenland forderten Schwerverletzte

Verkehrsunfälle im südlichen Burgenland haben am Sonntag zwei Schwerverletzte gefordert. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) waren Autos jeweils von der Fahrbahn abgekommen. Notarzthubschrauber transportierten die Opfer in Krankenhäuser.

Zwei Schwerverletzte

In Eisenberg an der Pinka, einer Katastralgemeinde von Deutsch Schützen-Eisenberg (Bezirk Oberwart), war in den Morgenstunden ein Autofahrer verunglückt. "Christophorus 17" transportierte den Mann ins Landeskrankenhaus Graz.

Gerersdorf bei Güssing war am Nachmittag der Schauplatz eines weiteren Unfalls. Der Lenker eines Autos wurde dabei eingeklemmt. Er erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, teilte die LSZ mit. "Christophorus 16" flog den Mann ins Krankenhaus Oberwart.