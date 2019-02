Medien-Manager für Marketing

Esterhazy holt sich zwar einen Zeitungsmanager an Bord, ins Mediengeschäft will das Unternehmen aber nicht einsteigen, versichert Rudolf Schwarz im KURIER-Gespräch. Der Geschäftsführer der Presse wechselt am 1. Mai von Wien nach Eisenstadt und wird Teil der Geschäftsführung der Esterhazy Betriebe GmbH.

Nach einer Einarbeitung von „zwei bis drei Monaten“ werde sein Verantwortungsbereich festgelegt. Aber „ziemlich sicher werde ich mich in den Bereichen Marketing, Vertrieb, digitale Entwicklungen und einigen zentralen Funktionen wiederfinden“, sagt der 38-jährige Grazer, der nach einem Wirtschaftsstudium bei der Kleinen Zeitung begonnen hat und seit 2014 innerhalb der Styria-Mediengruppe für das Wiener Traditionsblatt Die Presse zuständig ist.