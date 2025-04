Ungarn meldet 5. MKS-Ausbruch: 874 Kühe nahe Grenze verscharrt

Der jüngste Fall der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Ungarn sorgt erneut für Alarmstimmung in der burgenländischen Grenzregion. Wie das ungarische Landwirtschaftsministerium und das Land Burgenland bestätigen, wurde in Rábapordány , südlich der bisherigen Ausbruchsorte, ein Milchkuhbetrieb mit 874 Tieren betroffen.

Die Tiere wurden in der Nacht auf Karfreitag gekeult und in einem Gelände bei Pereszteg verscharrt – nur wenige Kilometer von Deutschkreutz entfernt .

Für besondere Brisanz sorgte, dass die burgenländischen Behörden im Vorfeld nicht informiert wurden. Bürger vor Ort in Ungarn bemerkten Lkw-Transporte mit Tierkadavern in der Nacht – die Polizei stoppte die Fahrzeuge, Proteste hielten auch am Freitagvormittag an - berichtete die Krone online.

Laut Angaben von Demonstranten sollen insgesamt bis zu 6.000 Kadaver nach Pereszteg gebracht werden.