Maul- und Klauenseuche: Burgenland startet zweite Testphase

Nach über 5000 negativen Tests auf die Maul- und Klauenseuche (MKS) geht das Burgenland in die nächste Runde im Kampf gegen die Tierseuche.

In 158 Tierhaltungen im Nord- und Mittelburgenland hat der zweite Durchgang des Probenprogramms begonnen. Ziel ist es, durch engmaschige Kontrollen und Beprobungen einen möglichen Ausbruch frühzeitig zu erkennen – und zu verhindern.

In sieben dortigen Betrieben werden alle Tiere wöchentlich getestet , außerdem gilt ein Jagdverbot , um Wildtiere nicht aufzuschrecken. Spaziergänger werden gebeten, Hunde an der Leine zu führen und Wild nicht zu beunruhigen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt weiterhin den vier burgenländischen Grenzgemeinden Deutsch Jahrndorf , Nickelsdorf , Halbturn und Mönchhof . Diese liegen nahe am Ausbruchsort Levél in Ungarn .

"Das Überwachungsprogramm ist eine wichtige Maßnahme zur Früherkennung, um eine Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche in Österreich und damit großen wirtschaftlichen Schaden und enormes Tierleid zu verhindern", so Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner.

Regionale Kontrolle in 650 Betrieben

Die sogenannte Beobachtungszone erstreckt sich vom Osten Niederösterreichs bis zu den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg und Oberpullendorf. In den rund 650 Tierhaltungsbetrieben finden klinische Untersuchungen statt, auch die Biosicherheitsmaßnahmen werden überprüft.