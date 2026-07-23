Eisenstadt: Wichtige Einfahrtsstraße verliert Fahrspuren

Auf der Mattersburger Straße in Eisenstadt kommt es ab Mitte August zu Änderungen für Verkehrsteilnehmer. Im Rahmen eines dreimonatigen Pilotprojekts wird die rund 1,3 Kilometer lange Strecke neu organisiert, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der wichtigen Einfahrtsstraße zu erhalten.

Die Standorte der Querungen wurden laut Projektverantwortlichen an bestehenden Wegebeziehungen und Sichtverhältnissen ausgerichtet. Ergänzend sorgen Markierungen, Beleuchtung und Leitbaken für eine klare Verkehrsführung.

Während der dreimonatigen Testphase werden Verkehrsaufkommen, Verkehrsfluss und Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz beobachtet. Auch die Erfahrungen der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer fließen in die Auswertung ein.

Offen ist, wie sich die Änderungen im Alltag bewähren. Erst nach Abschluss des Pilotprojekts und der Auswertung aller Daten soll entschieden werden, ob und welche Maßnahmen dauerhaft umgesetzt werden.