Mattersburg: ÖVP will Pflegeheim-Ausbau

Als die Mutter von Ewald P. (Name von der Redaktion geändert) an Demenz erkrankte und ein Pflegefall wurde, bemühte sich die Familie um einen Platz im Altenwohnheim der Villa Martini in Mattersburg. "Sofort war zwar kein Platz in dem Heim frei, die Stadtgemeinde hat uns aber einen Pflegeplatz in einem anderem Heim im Bezirk empfohlen", schildert Ewald P. Wenige Wochen später bekam Familie P. einen Anruf: Nach dem Tod einer Bewohnerin war ein Platz in der Villa Martini frei geworden.

Derzeit sind alle 30 Pflegebetten in der Villa Martini im Ortszentrum belegt, einer von 14 Plätzen für Betreutes Wohnen ist frei. Für Vizebürgermeister Michael Ulrich ( ÖVP) ist das Platzangebot zu gering. Es gäbe bereits eine "beachtliche Warteliste" für das Altenwohnheim, erklärt Ulrich. "Es kann nicht sein, dass die Mattersburger keinen Pflegeplatz für ihre Angehörigen vorfinden." Aufgabe einer Bezirkshauptstadt wie Mattersburg sei es, mehr Bett- und Pflegeplätze zur Verfügung stellen zu können, meint der ÖVP-Politiker. Er fordert nun, dass die Stadt eine Bedarfserhebung durchführt.