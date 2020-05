Markt Allhau: Investition in Bildungsbereich

Die Arbeiter laufen wie fleißige Ameisen herum, an jeder Ecke der Neuen Mittelschule in Markt Allhau wird mit Volldampf gearbeitet. Die Aktivitäten sind verständlich, steht doch der Schulbeginn vor der Tür. Allerdings nicht so rasch wie in anderen burgenländischen Gemeinden. VP-Bürgermeister Hermann Pferschy: "Mit Genehmigung der Landesregierung geht die Neue Mittelschule heuer eine Woche später, nämlich am 12. September, in Betrieb."



Dafür wird dann das generalsanierte Gebäude in neuem Glanz erstrahlen. Über den Sommer wurden hier 1,8 Millionen Euro investiert um die Schule den modernen Erfordernissen anzupassen. Danach steht der Neubau des Kindergartens und der Volksschule an. "Die Gebäude sind in einem Zustand, dass sich eine Sanierung nicht mehr gelohnt hätte, daher haben wirb uns zum Neubau entscheiden", erklärt der Bürgermeister.



Das gesamte Projekt, inklusive NMS, wird 5,5 Millionen Euro kosten. Für die Gemeinde, die über ein Budget von 2,8 Millionen Euro verfügt, eine enorme Belastung. "Wir haben das aber in Kooperation mit der Gemeindeabteilung kalkuliert und von dort auch grünes Licht bekommen", sagt Hermann Pferschy.