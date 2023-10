Marc Seper wird kaufmännischer Direktor der Klinik Oberwart

Bestellt wurde Seper nach einem Hearing Ende September. Der Oberwarter war vor seinem Wechsel zur Gesundheit Burgenland acht Jahre Geschäftsführer der Diakonie Südburgenland und trug dort maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens zu einem sozialen Dienstleister im Bereich "Menschen im Alter" mit heute über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei.

"Generationswechsel in Oberwart"

"Ich freue mich, dass wir mit Marc Seper den Generationswechsel in Oberwart perfekt vollziehen konnten. Er kennt unsere Strukturen bestens und hat sich als kaufmännischer Direktor in Güssing in den vergangenen Jahren mehr als verdient gemacht", sagt Stephan Kriwanek, Geschäftsführer von Gesundheit Burgenland. Sepers größte Aufgabe sei vorerst die bevorstehende Übersiedelung der Klinik.

