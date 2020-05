Manufaktur für rare Liköre

Der kam nicht nur im Freundeskreis sehr gut an, sie wurde auch gebeten in Hotels und auf Märkten ihre Produkte anzubieten. Daher war der Schritt in die Selbstständigkeit nicht schwer. Seit 1. Mai ist sie ein "Ein-Frau-Unternehmen". Ständig im Programm hat die Jungunternehmerin Kürbiskernlikör und Schokoladenlikör - beide sind auch als laktosefreie Varianten erhältlich - sowie einen weißen Schokolikör, Erdnusslikör und Mandel-Kirsch-Likör.



Daneben gibt es noch saisonale Produkte wie Brombeer-Liköre oder einen sensationellen Zitronen-Likör. Abgefüllt wird in den Größen: 0,25 Liter und 0,5 Liter, auf Wunsch auch 1 Liter. Die Preise beginnen bei 6 Euro für die kleinen Gebinde. "Heuer sind die Preise für die einzelnen Zutaten enorm gestiegen. Lediglich der Alkohol ist preislich stabil geblieben", stellt die Likörproduzentin fest.



Natürlich will sie von ihrer Arbeit leben können. Deshalb ist sie viel in der Region, etwa in den Hotels unterwegs, um ihre Produkte verkosten zu lassen. Und bis Ende September ist sie auch bei Schönwetter am Oberwarter Bauernmarkt, immer samstags, vertreten.



Und die Liköre kommen offensichtlich gut an. Über mangelnde Nachfrage kann sich Schmiderer nicht beschweren. Sie hat viel über das Selbstständigsein beim Projekt Frau aktiv des Landes gelernt: "Das hat mir viel geholfen."