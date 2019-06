Mann verletzte Ex-Freundin mit Messer

Weil er seine Ex-Freundin geschlagen und ihr eine Schnittverletzung an der Hand zugefügt haben soll, ist am Mittwoch ein 27-Jähriger in Eisenstadt vor Gericht gestanden. Ein Schöffensenat sprach ihn wegen versuchter schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung schuldig und verurteilte ihn zu 14 Monaten bedingter Haft und bedingter Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Zu den Zwischenfällen soll es am 30. Dezember 2018 und am 26. Jänner in der Wohnung der mittlerweile 31-Jährigen im Bezirk Mattersburg gekommen sein. Bei einem nächtlichen Streit im Jänner habe der Angeklagte, der laut Gutachten seit 2011 an Schizophrenie leide und seit Jahren cannabis- sowie medikamentenabhängig sei, einmal zu einem Hocker gegriffen und geschrien: „Ich hau dir den Schädel ein.“