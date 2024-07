Mann nach Flucht durch Kukuruzfeld im Burgenland festgenommen

Der Mann aus dem Bezirk Güssing war von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt aufgrund mehrerer Strafdelikte zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Als eine Polizeistreife ihn in einem Restaurant in Unterwart (Bezirk Oberwart) erwischte, flüchtete dieser durch den Hinterausgang. Er lief in das angrenzende Feld, konnte aber wenig später noch im Ortsgebiet festgenommen werden.