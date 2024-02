Fischer fand männliche Leiche im Neusiedler See

Mittwochvormittag ist im Neusiedler See zwischen Podersdorf und Illmitz eine männliche Leiche entdeckt worden. Das hat die Polizei gegenüber dem ORF bestätigt.

Demnach habe ein Fischer den leblosen Körper am Schilfrand gefunden. Ob es sich um jenen Mann handelt, der am 15. Jänner vom Eislaufen in Rust nicht zurückgekehrt ist, muss noch geklärt werden.