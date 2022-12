Mann (42) nach Schlägerei gestorben, Täter in U-Haft

Trauer in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) um einen 42-jährigen Mann, dessen Tod am Mittwoch von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt bestätigt wurde. Der Mann war in der Nacht auf Sonntag in Schattendorf in eine Schlägerei verwickelt.

Mutmaßlicher Täter ist ein 18-jähriger syrischer Staatsangehöriger, der im Bezirk Neunkirchen wohnt, es gilt die Unschuldsvermutung. Seitens der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurde eine Obduktion angeordnet.