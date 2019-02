„Man sieht auf den ersten Blick, dass 17 Millionen Euro viel zu wenig sind“

Dass „1000 Wohnungen das Zwei- oder Dreifache der 17 Millionen wert sind, sieht man auf den ersten Blick“, nahmen am Mittwoch Grünen-Landessprecherin Regina Petrik und ihr Wiener Kollege David Ellensohn, der den Fall ins Rollen gebracht hatte, Rot-Blau ins Visier. „Da hat die Aufsicht in der Landesregierung massiv versagt und den Investoren einen roten Teppich für ihre Tätigkeit auf dem freien Immobilienmarkt gelegt.“ Mache das burgenländische Modell Schule, sehen die Grünen den sozialen Wohnbau in Gefahr. Man habe sich damals an „außenstehende Experten“ gehalten, ließ das Land mitteilen.

Der freie Mandatar Gerhard Steier stellt der Regierung indes neun Fragen zur Causa. Wer sie beantwortet, ist noch offen. Die Landtagsdirektion habe ihm mitgeteilt, dass Doskozil nicht zuständig sei, ließ Steier gestern wissen. Jetzt probiert er es bei Noch-Landeshauptmann Hans Niessl. Die ÖVP will den Rechnungshof einschalten. Thomas Orovits