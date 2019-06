Mama plötzlich im Krankenhaus: SOS-Kinderdorf half Geschwistern

Bei den Planung rund um Spielestationen, Festprogramm, Bewirtung, Gäste und Festzeltaufbau, läutete das Telefon in Zeliskas Büro. „Eine Sozialarbeiterin suchte akut Platz für drei Kinder und hatte schon im ganzen Burgenland herumtelefoniert“, berichtet er. Die drei Geschwister im Alter zwischen zwei und 12 Jahren, ein Mädchen und zwei Buben, hatten ihre Mama bewusstlos in der Wohnung vorgefunden. „Plötzlich alleine, die Mama im Spital. Besonders in solchen Situationen ist es wichtig, die Geschwisterkinder zusammen zu halten“, weiß der Dorfleiter.