Warum sich Jäger und Feinspitze auf den Mai freuen

Die Jagd folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten. Mit dem Frühling beginnt ein neuer Abschnitt im Jagdjahr – und mit ihm die Zeit des Maibocks. Er gilt als typischer Vertreter dieser Phase und markiert traditionell den Auftakt der Saison.

Das Jagdjahr startet in Österreich, je nach Wildart und Bundesland, zwischen dem 1. April und dem 1. Mai. Im Mittelpunkt stehen zunächst Beobachtung und Entwicklung des Wildes. Revierverantwortliche schaffen Rückzugsräume, kümmern sich um Lebensräume und verfolgen die Entwicklung der Jungtiere. Gleichzeitig dürfen in vielen Regionen erste Wildarten bejagt werden, darunter der Rehbock. Auftakt mit Tradition Der Maibock nimmt dabei eine besondere Stellung ein, informierte am Mittwoch David Simon, Leitung Jagd, Fischerei, Naturschutz & Forschung bei Pannatura, einem Unternehmen der Esterhazy Betriebe. Historisch wurde seine Jagd als markantes Ereignis im Jagdjahr beschrieben. Bis heute gilt sie als Beginn der Frühjahrsvermarktung von Wildbret. Die Jagd erfolgt meist als Ansitzjagd oder als Pirsch, häufig in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Hafenscher Simon, Zinter und Rützler (v. li.) mit Markus Kratzer (Pannatura).

Dabei gilt bei Pannatura: „Unsere jagdliche Bewirtschaftung verfolgt ein klares Ziel: ökologische Balance. Nur wenn Lebensräume stabil sind, kann Wild gesund heranwachsen“, sagt Simon. Mit dem Start der Jagdsaison rückt das Wildbret stärker in den kulinarischen Mittelpunkt. „Herkunft von Lebensmitteln wird für Konsumenten immer wichtiger“, sagt Foodtrendforscherin Hanni Rützler. Wildbret stehe exemplarisch für eine neue Wertschätzung natürlicher Kreisläufe. „Aus ernährungsphysiologischer Sicht zählt Wildbret dank des hohen Eiweißgehalts und des wenigen, aber dafür sehr wertvollen Fetts zu den hochwertigsten Fleischarten, die wir auf den Teller bekommen können.“ Im Restaurant „Zum Gogosch“ am Bio-Landgut in Donnerskirchen kann man sich direkt davon überzeugen.

Fakten & Hintergrund Jagdsaison

Das Jagdjahr beginnt je nach Wildart und Bundesland zwischen 1. April und 1. Mai. Rehböcke dürfen in vielen Bundesländern ab Mai bejagt werden, im Burgenland von 1. Mai bis 31. Oktober. 80.000 Gäste

besuchten das Bio-Landgut Esterhazy im ersten Jahr des Vollbetriebs. Pannatura

Im Vorjahr erwirtschafteten 147 Mitarbeiter 45,1 Millionen Euro Umsatz, vermarkteten 5.800 Tonnen Bio-Marktfrüchte und lieferten 328.000 Festmeter Holz an 70 Betriebe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bio-Landgut Donnerskirchen Rund 80.000 Menschen besuchten 2025 das Bio-Landgut.