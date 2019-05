Märchenhaftes Walderlebnis im Landessüden

Nicht hinter den sieben Bergen, sondern in Mühlgraben, im südlichsten Burgenland, liegt der Kinder Märchenwald. Ali Baba und die 40 Räuber, das tapfere Schneiderlein oder auch Rumpelstilzchen und Rotkäppchen sind hier zu bestaunen. „Uns gibt es seit 2004“, sagt Michaela Meister. Sie und ihr Mann waren mit ihren Kindern immer auf der Suche nach Ausflugszielen. „Bei uns in der Nähe gab es aber kaum etwas, also haben wir uns gedacht, wir machen selbst etwas“, sagt Meister.

Das Grundstück war schon in Besitz der Familie, das Thema Märchen sei schnell klar gewesen. Also wurden 15 Märchenstationen mit Schaubildern angelegt. „Wir haben dort Bücher, wo Eltern oder größere Kinder selbst die Märchen in Kurzform lesen können. Es war uns wichtig, dass sich die Leute Zeit für die Kinder nehmen“, sagt Meister. Die Besucher sollen im Märchenwald den Alltagsstress entfliehen, „und einen schönen entspannten Tag verbringen“, sagt Meister.