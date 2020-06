Mädchen nach Sturz auf Weg der Besserung

ir haben dort gespielt, dann sind wir aufs Dach rauf und plötzlich bin ich eingebrochen und in die Tiefe gestürzt." Ganz tapfer erzählt die 15-jährige Kyria Burgstaller aus Bernstein, was ihr am Samstagnachmittag passiert ist – der KURIER hat berichtet.

Das Mädchen, die Tochter des evangelischen Pfarrers von Bernstein, muss eine Menge Schutzengel gehabt haben. Denn genau dort, wo es fast sechs Meter tief abgestürzt ist, befand sich ein Stapel leerer Kartons, die den Fall bremsten und dem Mädchen vermutlich das Leben gerettet haben.

Fünf Kinder spielten am Samstag im Ortsteil "Im Graben" in Bernstein bei einem schon lange stillgelegten Steinbruch. Dort befindet sich auch eine große, leerstehende Lagerhalle, deren eine Seite an einen Hang grenzt. Von dort kommt man relativ problemlos aufs Dach, das mit Welleternit gedeckt ist. In regelmäßigen Abständen sind dort Platten aus Plexiglas montiert, um Licht in die Räume zu lassen.

Kyria stieg auf eine der Platten, diese brach und das Mädchen stürzte in die Tiefe. "Ich bin froh, dass Kyria alleine im Krankenhaus liegt, denn es waren offensichtlich alle Kinder auf diesem Dach", sagt ihre Mutter Emmanuelle Burgstaller.