Lutzmannsburger Hoteliers agieren unter Dachmarke

Drei Hoteliers haben sich in Lutzmannsburg zusammengeschlossen, um ihre Angebote gemeinsam anzupreisen. Unter der Dachmarke "All In" werde man sich zukünftig am Markt besser behaupten, erklärt Hotelier-Sprecher Thomas Angerer. Die Vier-Sterne Hotels "All in Red" und das "Kurz" sowie der Drei-Sterne "Thermenhof Derdak" wollen sich zu einer neuen Marke für familiengeführte Hotels in Österreich entwickeln.

400.000 Euro hat das Trio für die neue Kooperation und die "Nachjustierung der Betriebe", von der sie sich "spürbar mehr Besucher" erwarten, in die Hand genommen. "Meines Wissens gibt es so etwas in Österreich noch nicht", so Angerer.

Der Gast hat nun die Möglichkeit, aus bestimmten Angeboten zu wählen (www.allinhotels.at). "Er kann in einem Hotel übernachten und im Partnerbetrieb Abendessen." Auch sämtliche Freizeitangebote können genutzt werden.

Grund für den Zusammenschluss sei die zu geringe Auslastung gewesen. "Unser erstes Ziel ist es, die Häuser zu füllen. Dann wollen wir in unsere Betriebe investieren, um die Qualität zu verbessern", schildert Angerer.

Wie berichtet hatte es von der WIBAG Kritik an der "Qualität der Bettenbetriebe" gegeben. Weil die WiBAG nach dem Sonnenpark kein weiteres Hotel eröffnen werde, sollen die Privaten im Gegenzug in die Adaptierung ihrer Unterkünfte investieren.

Etwa 160 Betten haben die drei Betriebe. "Damit sind wir der größte Unterkunftgeber am Standort", sagt Angerer.