Lutzmannsburg: Schärfere Positionierung der Therme

Ein Wermutstropfen ist für so manchen Hotelier die Schließung des Silent Domes. Einige Übernachtungsgäste würden wegen des nun fehlenden Ruhebereiches in der Therme ausbleiben. "Ohne Silent Dome wird es nicht gehen", sagt etwa Georg Derdak, Besitzer des Thermenhofes. Bei der WiBag ist man aber überzeugt, dass "nur eine schärfere Positionierung in Richtung Baby- und Kleinkindertherme" den wirtschaftlichen Erfolg des Resorts sichere.

Nachdem eine geplante Privatisierung im Vorjahr scheiterte ( der KURIER berichtete), gehören Therme und Hotel nach wie vor dem Land. "Es gibt aber einen klaren Beschluss vom Aufsichtsrat: Wenn ein entsprechendes Angebot kommt, wird privatisiert", sagt Kast. Es gebe laufend Anfragen, derzeit seien keine ernst gemeinten darunter. "Natürlich ist jetzt, nachdem wir investiert haben, auch der Kaufpreis ein anderer."