Jugendheim spaltet Tourismusort

Die 850-Seelen-Gemeinde Lutzmannsburg zieht jährlich durch die Sonnentherme Hunderttausend Gäste, darunter Babys und Kleinkinder, an. Eine mögliche Ankunft von 16 Jugendlichen, sorgt derzeit im Dorf nicht bei allen für Begeisterung.

Für 16 Burschen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren will Hans Klingbacher in Lutzmannsburg eine Sozialpädagogische Wohngemeinschaft (WG) einrichten. Klingbacher, der in Eisenstadt als Jugendkoordinator tätig war, hat für das Vorhaben ein pädagogisches Konzept sowie einen Finanzierungsplan parat. Ein Dutzend Personen, darunter auch geschulte Betreuer, soll für das Wohlergehen der Burschen, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen können, sorgen. Als Standort hat Klingbacher ein ehemaliges Seminarhotel ins Auge gefasst.

Bei einer Informationsveranstaltung zu dem Projekt gingen am vergangenen Sonntag die Wogen hoch. Bürgermeister Christian Rohrer von der aktiven Dorfliste ist kein Befürworter des Projekts, wie er erklärt. In anderen Ortschaften sei bei vergleichbaren Projekten die Integration von Jugendlichen gescheitert. „Burschen in diesem Alter haben eine unbändige Kraft“, sagt Rohrer, der durch den Zuzug der Jugendlichen, die „aus schwierigen Familien kommen“, eine Steigerung der Kriminalität im Ort befürchtet. Er überlegt, dazu eine Volksbefragung durchzuführen.