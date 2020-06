Lösung für Ruine in Oberwart

Ein höfliches Gespräch soll es gegeben haben und die Bauruine des ehemaligen IV-Gebäudes mitten in Oberwart soll bald Geschichte sein. "Die Bauverhandlung findet am 28. August statt und es schaut gut aus", sagt SP-Bürgermeister Gerhard Pongracz.

Auch Johann Schreiner, Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Raaba Technopark will den Bau nun schnell abschließen, immerhin hat seine Firma das Gebäude vor etwa fünf Jahren ersteigert. 20 Wohnungen sollen entstehen. Für ein Geschäftslokal gibt es schon einen prominenten Mieter, dessen Name aber noch geheim gehalten wird. Investiert werden bis zu drei Millionen Euro, im Frühjahr 2013 will man fertig sein.