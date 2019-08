Lockenhaus: Rodung von Bäumen für Wohnbau ärgert Anrainer

Auch Eva Moser-Weiss ist verärgert. Der Lärm entlang der Wiener Straße nehme immer mehr zu, sagt die Bewohnerin. Die B56 diene nicht nur den Lkw als willkommene Ausweichroute vor mautpflichtigen Strecken. „Die Straße wird von so manchem als Rennstrecke benutzt. Und nun nimmt man uns Anrainern auch noch die ruhige Rückseite unserer Häuser durch Baulärm und in Zukunft durch unvermeidbaren Wohn- und Autolärm der neuen Hausbesitzer“, sagt Moser-Weiss. Immer wieder habe man in der Gemeinde auf das Lärm-Problem in der Wiener Straße hingewiesen, doch passiert sei bisher wenig, klagt sie.

Verkehrszählung wird durchgeführt