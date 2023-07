Fahrzeug mit Flüchtlingen im Laderaum in Nickelsdorf abgestellt

Ein Großaufgebot der Polizei und Rettung plus zwei Hubschrauber, Christophorus 3 aus Wiener Neustadt und Christophorus 9, seien vor Ort gewesen. Mehrere Flüchtlinge seien ins Krankenhaus gebracht worden, heißt es im Bericht.

Schlepper war nicht vor Ort

Gegenüber dem KURIER bestätigt der Polizeisprecher Raphael Kulman, dass ein Fahrzeug, ob es tatsächlich einen Lkw war steht noch nicht fest, mit mehreren Geflüchteten von der Polizei auf dem Parkplatz gefunden wurde. "Wie viele Personen sich darin befanden und wie viele verletzt sind, können wir derzeit noch nicht sagen", so Kulman. Auch ob sich die Personen noch im Wagen oder schon außerhalb befanden als die Polizei ankam, sei noch unklar.

Ungewiss sei derzeit auch noch, wo sich der Schlepper aufhält. "Beim Eintreffen der Polizei war er nicht vor Ort", sagt Kulman.

Die Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland bestätigte gegenüber der APA, dass eine Person per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen worden sei. Drei weitere Menschen wurden per Rettung abtransportiert.