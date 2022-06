Lkw landete im Erdbeerfeld, Feuerwehren rückten mit Kränen aus

Ein Lkw ist am Donnerstag auf der Mattersburger Landesstraße beim Römersee in Wiesen (Bezirk Mattersburg) aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einem Erdbeerfeld gelandet. Da die Böschung zu steil für eine Bergung mittels Seilwinde war, rief der Einsatzleiter der FF Wiesen die Frewillige Feuerwehr Wiener Neustadt (NÖ) zur Unterstützung.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei aber sofort klar gewesen, dass die FF Wiener Neustadt den Hub nicht alleine durchführen kann. Für die Bergung des 18 Tonnen schweren Lkw musste auch noch die Feuerwehr Mödling mit dem Kran ausrücken. Die Landesstraße L219 wurde für die Bergung des Lkw von der Polizei gesperrt.