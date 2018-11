Lkw-Fahrer aus Bulgarien wollte Polizisten bestechen

Der 53-Jährige bot dem Polizisten zunächst 20 Euro an, damit er laut Koch „ein Auge zudrückt“. „Ich hab ihm den 20er zurückgegeben. Dann hat er seinen Einsatz erhöht“, erinnerte sich der Beamte. Auch die 70 Euro habe er ihm „retour geschoben“. Der Angeklagte, der sich schuldig bekannte, erklärte, er habe Angst um seinen Job gehabt.

„Sie tun so, als wenn es das Normalste auf der Welt wäre. Wie ist es denn so in Bulgarien?“, wollte Schöffensenatsvorsitzende Birgit Falb wissen. „In Serbien, in Rumänien ist es gang und gäbe an den Grenzübertrittsstellen, dass man vonseiten der Beamten nach Geld oder Zigaretten sucht. In anderen Ländern fordern die das sogar ein oder erwarten sich, dass im Pass schon der Geldschein liegt“, so der 53-Jährige.

Er wurde wegen versuchter Anstiftung zum Amtsmissbrauch, versuchter Bestechung und Fälschung eines Beweismittels zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe, davon zwei Monate unbedingt verurteilt – rechtskräftig.