Life Resort: Verkauf ist durch, warten auf Geld der Investoren

Wann die Baumaschinen anrücken, ist noch nicht klar. Immerhin sollen rund 5,3 Millionen Euro in den Umbau und neue Poolanlagen investiert werden. Insgesamt will Kahlbacher neun Millionen Euro in den Standort investieren. Spezialisieren soll sich das Hotel auf traditionelle chinesische Medizin (TCM). „Dafür werde ich in den nächsten Wochen den Vertrag in China unterfertigen“, sagt Kahlbacher.

In Lutzmannsburg im Mittelburgenland besitzt der Unternehmer das Hotel „Vier Jahreszeiten“; hier will er mit einem neuen Partner noch weiter investieren. „Es ist ein Zubau geplant, das Hotel hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt“, sagt Kahlbacher. Ein weiteres Projekt des Unternehmers ist der Sauerhof in Baden. Hier will er mit einem Fonds aus der Schweiz mehr als 33 Millionen Euro in ein Gesundheitshotel investieren.