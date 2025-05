Warum sich Glühwürmchen immer seltener finden können

Sie saß auf einem Grashalm, blinkte geduldig und hoffnungsvoll. Ihr Leuchtsignal – biologisch effizienter als jede LED – funkelte im Takt ihrer Art. Doch das Männchen, irgendwo in der Nähe, flog orientierungslos durch das gleißende Licht der Straßenlaternen. Zwei Glühwürmchen, füreinander bestimmt – und doch getrennt durch die Strahlkraft menschlicher Unachtsamkeit.

Was wie ein trauriges Sommermärchen klingt, ist bittere Realität für viele Insekten in Mitteleuropa. Zum UNESCO-„Tag des Lichts“ am 16. Mai machen unter anderem die Grünen und der Naturschutzbund auf eine oft übersehene Folge unseres modernen Lebens aufmerksam: die Lichtverschmutzung.

Licht ist Leben – manchmal zu viel davon

Ob LED, Neonröhre oder Halogen: Künstliches Licht hat unsere Welt erleuchtet – buchstäblich. Doch mit zunehmender Intensität und Verfügbarkeit kommt auch ein Schatten: Dauerbeleuchtete Gärten, grelle Werbeflächen, leuchtende Einfahrten und falsch ausgerichtete Straßenbeleuchtung wirken sich nachweislich auf unsere Gesundheit und auf die Natur aus. Die Folge: gestörter Schlaf, verwirrte Tiere – und bei Glühwürmchen ein echtes Partnerproblem.