Letzter Platz: Burgenlands Industrie wünscht sich „Kümmerer“

Rund 76 Millionen Euro wurden 2017 im Burgenland in F&E investiert, knapp vier Fünftel von Unternehmen. Im Vergleich zur Erhebung davor im Jahr 2015 ist das ein Plus von 13 Prozent. Pro Kopf entspricht das ziemlich genau 200 Euro, der Österreichschnitt beträgt 701,6 Euro. Die Ausgaben des Landes für F&E hingegen gingen im Jahr 2017 mit 13,7 Euro pro Kopf deutlich zurück (2015: 15 Euro). Jene des Bundes im Burgenland waren mit 14,3 Euro (2015: 22 Euro) pro Kopf ebenfalls rückläufig. Beide Werte liegen damit auch deutlich unter dem nationalen Durchschnitt (Länder: 44,6 Euro pro Kopf; Bund: 253,6 Euro pro Kopf).

Zwei Drittel des Geldes fließt in experimentelle Entwicklung, knapp ein Drittel in angewandte Forschung und ein kleiner Teil in Grundlagenforschung.

Neben der Forderung nach klarer Strategie und Schwerpunktsetzung sowie mehr Unterstützung seitens des Landes will IV-Präsident Gerger auch eine Servicestelle einrichten: „Es braucht einen Kümmerer, einen Ansprechpartner, der Hilfestellung in allen Belangen von Forschung, Entwicklung und Innovation geben kann.“ Das würde auch das Image des Landes als Wirtschaftsstandort heben. Denn Innovation, so Gerger, sei „entscheidend für die Wettbewerbskraft und den Wohlstand eines Landes“. Dazu brauche es aber auch eine gewisse Kultur.