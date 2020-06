Letzte Runde in vielen Gaststuben

Wobei in den vergangenen Jahren die Zahl der Gastrobetriebe sich in der Statistik nicht so stark verschoben haben. Waren es 2001 mehr als 1700 sind es 2014 knapp 1700. Das hänge damit zusammen, dass sich die Berufszweige geändert haben. Vom Gasthaus zum Pub, vom Wirtshaus zum Kebabstand.

Es werde immer schwieriger ein Gasthaus zu führen, so Franz Perner von der WK. "Die Auflagen nehmen überhand." Besonders störe ihn, dass es keine bundesweite Regelung in dieser Richtung gibt. Und dass die burgenländischen Aufsichtsorgane besonders "eifrig sind, viel strenger als zum Beispiel in Niederösterreich", davon ist Perner überzeugt.

Eine Interessensvertretung durch die Wirtschaftskammer sehe Baier nicht: "Die Auflagen sind immer mehr geworden. Das Sozialsystem ist auch schlechter als bei anderen Berufsgruppen. Getan wird nichts."