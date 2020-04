Lernzentrum „2getthere“ startet mit Lernhilfe in Krisenzeiten

Online-Nachhilfe

„Wir bieten bereits seit ein paar Tagen Online-Nachhilfe an“, sagt Kroiss. Dabei hätten er und seine Mitarbeiter bemerkt, dass es Bedarf an persönlichen Unterstützung für die Kinder vor Ort gebe. Das bestätigt auch Lisa Ollram. Sie ist nicht nur Sozialarbeiterin bei „2getthere“, sondern auch in der Familienintensivbetreuung des Landes tätig. Außerfamiliäre Kontakte erachtet auch sie für ihre Schützlinge als notwendig. „Fünf Wochen hat es ohne Schulbetrieb funktioniert, aber jetzt fängt es an, schwierig zu werden“, weiß Ollram.

Das Konfliktpotenzial in den Familien sei nach der langen Zeit in häuslicher Quarantäne oft schon sehr hoch. Die Eltern arbeiten im Homeoffice und müssen sich gleichzeitig um die Kinder kümmern. In manchen Familien fehle auch der Zugang zu Internet oder Computern. Zudem können Eltern ihren Sprösslingen nicht immer die notwendige Unterstützung beim Lernen bieten.