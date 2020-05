Lernmanufaktur: Eselwandern am Stundenplan

Auch in Pflanzenkunde bearbeiten die Schüler unterschiedliche Hölzer und verinnerlichen so die verschiedenen Baumarten. „Die Eiche lässt sich nur grob schnitzen. Klopft man verschiedene Hölzer an einander, hört sich das anders an“, sagt Sprügl. Am Beginn der Workshop-Woche sei der Wald für die Schüler nur grün, „am Ende können die Kinder die Bäume benennen, weil sie sich so intensiv damit beschäftigt haben“, erklärt Sprügl.

Ziel der „ Lernmanufaktur“ ist es, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse an der Welt zu wecken. Auch die Erfahrung, etwas selbst herzustellen, egal ob Kräutersirup, Ketchup oder ein Windspiel, sei für die Teilnehmer „immer ein wunderbares Erlebnis“.

Feriencamp ohne Handy

Die meisten Schulen, die längere Aufenthalte buchen, sind in Wien oder Graz. „Wir bieten im Sommer auch Feriencamps an“, sagt Sprügl. Dann wird im Zelt geschlafen, es gibt Nachtwanderungen und „es gibt kein Handy“, sagt die Pädagogin. Hier dürfen die Kinder Kinder sein. „Wir greifen so wenig wie möglich ein, und es ist ganz spannend, was innerhalb einer Woche entsteht“, weiß Sprügl.

Im Moment hoffen die beiden, dass sich die Corona-Krise im Sommer gelegt hat, „die offenen Eselwanderungen und andere Events haben wir vorübergehend abgesagt“. Das Mostpressen im Herbst oder die Sommerferienwochen für Kinder und Jugendliche soll nach Möglichkeit stattfinden. „Viele haben heute kaum die Möglichkeit, solche Dinge zu erleben“, erklären die beiden.

