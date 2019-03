Leitha Bräu: Wenn das Bier aus dem Weinkeller kommt

Drei Winzer und ein Waldviertler verbindet in Leithaprodersdorf das Schuhplatteln. Gemeinsam hatten sie bei einem Fest die Idee, ihr eigenes Bier zu brauen. „Wein hatten wir ja schon genug, also haben wir die Idee weiter verfolgt“, sagt Georg Menitz, der für seinen Wein bekannt ist. Er organisierte das Brauequipment und 2016 wurde mit dem Bierprojekt „ Leithabräu“ begonnen. Gemeinsam mit Bernhard Dragschitz, Helmut Hofstätter und Jürgen Silberknoll startete er dann die ersten Versuche, Bier zu brauen.

„Es ist aus einer Laune entstanden, doch wir sind seit Mitte 2016 beständig“, sagt Menitz. Das Leithabräu hat sich in der Region und darüber hinaus bereits etabliert. Zwei Mal im Jahr veranstalten die Winzer die „Gaumenfreuden“, wo es neben Wein und Schmankerln auch das Leithabräu zu verkosten gibt. Die nächsten Veranstaltungen sind am 29. und 30. März in Leithaprodersdorf.