Leiche aus dem Neusiedler See führte Ermittler nach Hamburg

Der Fall, der im Neusiedler See entdeckten zerstückelten Leichenteile einer 30-jährigen Ungarin, hatte im April für internationales Aufsehen gesorgt. Schon wenige Tage nach dem Fund der Leichenteile bei Rust wurde der mutmaßliche Täter, der 63-jährige Wiener Alfred U., gefasst. Nun haben Ermittlungen in dem Fall Beamte des Landeskriminalamtes Burgenland nach Hamburg geführt: Sie sollten klären, ob es Parallelen zu einem anderen Mordfall in der Hansestadt gebe.

Im August des Vorjahres waren am Elbufer von Hamburg Leichenteile der 48-jährigen Maria E. aus Äquatorialguinea, aufgetaucht. Der Täter ist auch rund ein Jahr später noch nicht gefasst. Der Fall ließ bei den burgenländischen Ermittlern die Alarmglocken schrillen. „Wir haben uns vor Ort ein Bild gemacht“, sagt ein Beamter. Einen Zusammenhang mit den Taten des Verdächtigen Alfred U. schließen die Kriminalisten aber jetzt aus.