Lehre mit Matura: 30 Prozent schließen Ausbildung ab

Das WIFI hat seit Juli ein neues Angebot im Programm, die „Lehrlingsakademie“. „Die Lehrmodule verknüpfen fachliches Know-how und ein soziales Miteinander“, erklärt WIFI-Institutsleiter Harald Schermann. Der zweite Lehrgang in Eisenstadt steht in den Startlöchern und ist restlos ausgebucht. Die nächste Chance auf einen freien Platz in der Lehrlingsakademie gibt es ab September im WIFI Oberwart.