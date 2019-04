LBL-Kölly fordert von Hutter das "geschenkte Mandat" zurück

Wie man es dreht und wendet, selbst nach Meinung seiner Gegner hängt am Ende alles an Bündnis-Liste-Burgenland-Obmann Manfred Kölly: Mit dem Deutschkreutzer Bürgermeister als LBL-Spitzenkandidat will das Unabhängige Gemeindevertreterforum (UGVF) bei der Landtagswahl 2020 nicht antreten, gegen ihn aber auch nicht.

Ein Jahr vor der Landtagswahl ist unklar, wohin sich die 44 Bürgerlisten wenden. Laut UGFV-Boss Gerhard Hutter, der die LBL-Landtagsfraktion im Februar verlassen hat und freier Mandatar ist, vertritt das Forum 38 der 44 Bürgerlisten, elf bekennen sich zu Köllys LBL (einige Bürgerlisten sind bei UGFV und LBL, Anm.). Bei der Kommunalwahl 2017 haben die 44 Ortslisten rund 10.000 Stimmen erobert, was zwei Landtagsmandaten entspräche. Und das, obwohl die Listen nur rund in einem Viertel der 171 Gemeinden des Landes angetreten sind, das Potenzial für die Landtagswahl sei groß, sind die UGVF-Spitzen deshalb überzeugt.