Lautes Lachen fürs Wohlbefinden

„In einer Gruppe geht es oft leichter, durch kindisches Verhalten und Augenkontakt aus simuliertem oft echtes, ansteckendes Lachen zu machen“, sagt die Pinkafelderin. Dazu kommen Atemtechniken aus dem Yoga. Es hebe nicht nur die Stimmung, sondern ist auch ein gutes Work-out. In zehn Minuten Lachen verbrenne der Körper rund 150 Kalorien, „in zehn Minuten auf dem Fahrrad verbrennen nur 50 Kalorien“, sagt die Trainerin, die auch andere im Lachyoga ausbildet.

Ein Arzt aus Indien hat Lachyoga 1995 erfunden und heute gibt es Kurse auf der ganzen Welt. Im Burgenland will Bruckner diese Yoga-Technik nun bekannter machen. „Um Lachen wieder mehr gesellschaftsfähig zu machen, beginne ich bei den Kleinsten und bewege mich über die gesamte Altersklasse von Firmenvorträgen und Lachseminaren bis hin in Altersheime“, sagt die Südburgenländerin. Ihre Ausbildung hat sie im Ayurveda Parkschlösschen in Traben-Trarbach in Deutschland absolviert.