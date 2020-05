Landwirtschaft in Bedrängnis

Mit schweren Geschützen fährt Burgenlands Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Stefan Hautzinger gegen die Europäische Union auf: „Wenn die gemeinsame Agrarpolitik der EU in der Periode von 2014 bis 2020 unsere Landwirtschaft nicht in einem angemessenen Rahmen unterstützt, wird es nur mehr eine Frage der Zeit sein, wie lange die heimische Landwirtschaft noch in der Lage ist, die flächendeckende Bewirtschaftung zu gewährleisten.“

Erschwernisse bei den geplanten Förderauflagen wie das Greening (ökologische Vorrangflächen) und die Flächenstilllegung von sieben Prozent seien nicht dazu geeignet, jungen Menschen die Arbeit in der Landwirtschaft schmackhaft zu machen. „Gerade“ für das Burgenland sei es von besonderer Notwendigkeit, wenn die EU-Programme auf einem Niveau blieben, „welches die bäuerlichen Betriebe für ihre Arbeit leistungsbezogen und gerecht entlohnt und ihnen auch eine planbare Zukunft einräumt“, erklärt der Präsident bei der Kammervollversammlung am vergangenen Freitag.

Für Hautzinger wäre es „intelligenter, dass wir über eine Eiweißstrategie wie z.B. mehr Soja anzubauen, nachdenken“. Auch wenn der Präsident hofft, dass Agrar-Minister Nikolaus Berlakovich in Brüssel Kräfte gegen die Vorschläge der Kommission finden wird, „heißt es Ärmel aufkrempeln“.