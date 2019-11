Landtagswahl: Kölly sieht Chancen für Kleinparteien

Bei der Landtagswahl am 26. Jänner möchte Kölly diese beiden Sitze halten und peilt einen dritten an: „Bei der Wahl in der Steiermark haben die kleinen Parteien gezeigt, dass man durch gute Arbeit Erfolg haben kann“. Kölly sieht „die drei Großparteien vor großen Problemen“. Stimmenpotenzial für die LBL sieht er am ehesten bei den Regierungsparteien SPÖ und FPÖ.

"Sind seit 10 Jahren die Ehrlichen"

Auf die Frage, was ihn als ehemaligen freiheitlichen Politiker samt seiner Mitstreiter, die ebenfalls von der FPÖ zur LBL gewechselt sind, von seiner Ex-Partei unterscheidet, meint Kölly: „Wir sind seit 10 Jahren die Ehrlichen. Die anderen sind nur Steigbügelhalter und haben als Regierungspartei alles, was für die FPÖ früher wichtig war, über Bord geworfen.“

Eine Zusammenarbeit mit egal welcher Partei schließt Kölly trotzdem nicht aus: „Mein Bestreben war immer, Regierungsverantwortung zu übernehmen.“ Deshalb werde niemand ausgeschlossen.