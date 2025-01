Was für eine große Koalition von SPÖ und ÖVP im Burgenland spricht

Ob hinter verschlossenen Türen tatsächlich bereits Rot-Schwarze bzw. -Türkise Allianzen geschmiedet werden, will aus beiden Parteien am Donnerstag niemand offiziell bestätigen. Der Landeshauptmann hat angekündigt, nach den Sitzungen der SPÖ-Gremien am Montag bekannt zu geben, wen die Sozialdemokraten zu Sondierungsgesprächen einladen.

Was würde für eine Neuauflage der ehemals großen Koalition im Burgenland sprechen? Und an welchen Knackpunkten könnte eine Zusammenarbeit zwischen SPÖ und ÖVP scheitern?