Landtag: Hilfe für Burgenlands Gemeinden, BELIG und blauer Zwist

FPÖ: Ausschlüsse vor Parteigericht

Weiter völlig dezentral, weil an verschiedenen Fronten, verlaufen die Grabenkämpfe innerhalb der FPÖ. Im Landtag beging Géza Molnár seinen Einstand als freier Abgeordneter. In einem Interview mit dem ORF Burgenland kündigte er an, seinen Parteiausschluss vor dem Parteigericht anzufechten. Nach dieser Entscheidung werde er sich weitere Schritte überlegen, meinte er auf die Frage nach seinem Verbleib im Landtag.

Weiter „drin“ ist auch der frühere Abgeordnete Manfred Haidinger. Zwar nicht im Landtag, wohl aber in der FPÖ. Denn in seinem Fall hat das Landesparteigericht den Ausschluss aufgehoben. Alexander Petschnig erklärte gegenüber der APA das Thema für „irrelevant“. Er werde sich an das Bundesparteigericht und damit an eine „objektive Institution“ wenden, die aktuelle Entscheidung sei „sehr tendenziös“. Haidinger selbst wollte nichts dazu sagen: „Innerparteilich.“ Peko